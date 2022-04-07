В Калужской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 84 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 101 681, сообщили в четверг, 7 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1425.

Госпитализированы за сутки 14 человек.

Выздоровели еще 807 пациентов. Всего с болезнью справились 97 196 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 14 355 случаев коронавируса. За весь период - 17 955 120. Госпитализированы за сутки – 2612. Выписаны – 35 304, за весь период – 17 105 946. За последние сутки в стране от ковида умерли 287 человек, за все время – 370 889.

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