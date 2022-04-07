В Калуге новую детскую поликлинику в микрорайоне Турынино планируется открыть до конца 2022 года
В четверг, 7 апреля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил новые сроки по детской поликлинике в Турынино. Напомним, ее собирались открыть до конца 2021 года, но что-то пошло не так.
- Детская поликлиника в Турынино откроется для маленьких калужан уже в этом году, - утверждает Денисов.
К концу апреля власти собираются завершить разработку проектно-сметной документации. После этого будет определен подрядчик и начнется капитальный ремонт, который планируется завершить осенью. В конце года должны закупить оборудование и смонтировать его.
Новую поликлинику жителям Турынино обещают с 2015 года.
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