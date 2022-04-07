7 апреля родился Сергей Нелединский-Мелецкий

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 апреля.

1796 – в дворянской семье родился Сергей (Гавриил) Юрьевич Нелединский-Мелецкий (7.04(25.03).1796 – 1869). Участник Отечественной войны 1812 года, адъютант Д.С. Дохтурова (1812), адъютант великого князя Константина Павловича. С 1827 года жил в Калуге, в доме жены Марии Сергеевны, урожденной Тиличеевой (1814-1875). Дом сохранился до наших дней (улица Ленина, 62).

1744 (ст. стиль) – в апреле начали строить церковь Василия Блаженного. (Из записок купца Губкина)

В 1786 году основана и в 1787 году пущена Троицкая бумажная фабрика в селе Троицком (ныне Дзержинский район). В 1799 году в Кондрово построил фабрику калужский дворянин Павел Григорьевич Щепочкин. В конце XVIII века оба поселения превратились в крупные центры бумажного производства России. В 1853 году на Всероссийской мануфактурной выставке Троицкая бумажная фабрика получила свою первую Золотую медаль.

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