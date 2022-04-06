Калугу предложили сделать городом воинской доблести

Калужская областная организация ветеранов проголосовала за присвоение Калуге регионального звания «Город воинской доблести». Теперь этот вопрос будет рассматриваться на заседании городской Думы.

Депутаты должны принять решение об обращении с соответствующим ходатайством к губернатору Владиславу Шапше. Решающее слово в этом вопросе как раз за главой региона.

Ранее почетным званием Калужской области «Город воинской доблести» были награждены Людиново, Киров, Боровск, Жиздра и Жуков.

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