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Калугу предложили сделать городом воинской доблести

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 06.04.2022 16:07 1 599
Калугу предложили сделать городом воинской доблести

Калужская областная организация ветеранов проголосовала за присвоение Калуге регионального звания «Город воинской доблести». Теперь этот вопрос будет рассматриваться на заседании городской Думы.

Депутаты должны принять решение об обращении с соответствующим ходатайством к губернатору Владиславу Шапше. Решающее слово в этом вопросе как раз за главой региона.

Ранее почетным званием Калужской области «Город воинской доблести» были награждены Людиново, Киров, Боровск, Жиздра и Жуков.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 06.04.2022 16:07 1 599
Тэги: общество
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