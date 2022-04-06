В Калуге отключат радио и телевидение 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, в Калуге временно не будут работать цифровое телевидение и радиовещание. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в городской управе.

С 2:00 до 11:00 отключат телеканалы первого и второго мультиплекса, а также радио «Вести».

С 6:00 до 11:00 выключится радио «Маяк», с 5:00 до 11:00 - «Радио России».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.