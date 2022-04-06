В Калуге пройдет прямая линия с нотариусом

В пятницу, 8 апреля, в агентстве «Комсомольская правда-Калуга» пройдет прямая линия с нотариусом. На вопросы наших читателей будет отвечать Президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Валериевна ЖАНЖАРОВА.

Свои вопросы любой желающий сможет задать с 11:00 до 12:00 по телефону (4842) 79-04-54.

Прямая трансляция будет вестись в сообществе «Калужского перекрестка» в «ВКонтакте». Вопросы можно будет оставлять там в комментариях.

Также вы можете оставить вопросы в комментариях к этой новости.

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