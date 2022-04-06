Владислав Шапша выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

В среду, 6 апреля, стало известно о смерти известного российского политика Владимира Жириновского. Эту информацию подтвердили в Госдуме.

Жириновскому было 75 лет. Последние месяцы он болел. 25 марта даже успели разойтись новости о его смерти, однако тогда информация не подтвердилась.

Соболезнования в связи со смертью политика выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Ушел из жизни патриарх российской политики – Владимир Вольфович Жириновский, - говорится в сообщении Шапши. - Соболезную родным и близким. Нам всем будет его не хватать.

В Калугу Жириновский приезжал в 2015 году.

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