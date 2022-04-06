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В Калуге установят три новые мемориальные доски

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2022 13:02 1 569
В Калуге установят три новые мемориальные доски

Городская Дума Калуги опубликовала проекты решений об установке в областной столице трех новых мемориальных досок.

На здании присутственных мест планируется на основании ходатайства прокуратуры увековечить имя министра юстиции и генерал-прокурора Правительствующего сената (1866-1867) Николая Авксентьевича Манасеина, служившего прокурором Калужского окружного суда с 02.10.1866 по 12.10.1867.

На фасаде лицея №36 собираются установить мемориальную доску в память о бывших учениках – Сергее Евдокимове и Вячеславе Демушкине. Они погибли весной 1996 года во время боевых действий в Чечне.

Еще одна доска в память об основателе Поста №1 Иване Милехине должна появиться на стене дома №98 на улице Кирова. В феврале нынешнего года доску в его честь повесили на фасаде школы №16.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2022 13:02 1 569
Тэги: общество
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