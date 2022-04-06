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Борьба с мошенниками и продвижение – в чем помогала big data в 2021 году

Опубликовано: 06.04.2022 12:36 0 249
Борьба с мошенниками и продвижение – в чем помогала big data в 2021 году

По данным оператора Tele2, который активно развивает направление big data, в 2021 году сервисы чаще всего использовали финансовые организации для борьбы с мошенниками, а также те, кто хочет продвинуть свой бизнес при помощи таргетированной рекламы. Доход оператора от услуг на базе больших данных увеличился до 1,7 млрд рублей, что говорит о высоком спросе.

Интересно, что новым направлением оператора в 2021 году стало создание туристического коробочного решения. При помощи удобного сервиса различные ведомства и представители отрасли получили возможность самостоятельно анализировать туристический поток в родном регионе, планировать работу по привлечению гостей и организовывать собственные мероприятия с учетом полученных данных.

– Мы создали новые продуктовые направления, нацеленные на решение актуальных вызовов наших клиентов: минимизацию банковских мошенничеств и эффективное принятие решений государственными заказчиками. – Объясняет рост популярности директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.

К слову, одним из новых госзаказчиков стала МЧС России. Стороны создадут стандарты обмена информацией и будут разрабатывать инновационные технологии, которые помогут информировать и защитить жителей при чрезвычайных ситуациях. Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, стали Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

– Наш портфель продуктов аналитики big data покрывает потребности как Tele2, так и многих отраслей внешнего рынка. В этот период изменений мы сосредоточены на разработке решений, которые позволяют нашим партнерам находить новых клиентов и оптимизировать затраты. Это позволяет с оптимизмом смотреть в 2022 год и рассчитывать на выполнение целей, – подчеркнул Антон Мерзляков.

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Опубликовано: 06.04.2022 12:36 0 249
Тэги: новости компаний
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