В Калужской области 71 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 71 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших достигло 101 597, сообщили в среду, 6 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1423.

Госпитализированы за сутки 40 человек.

Выздоровели еще 816 пациентов. Всего с болезнью справились 96 389 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 14 661 случай коронавируса. За весь период - 17 940 765. Госпитализированы за сутки – 3713. Выписаны – 35 306, за весь период – 17 070 642. За последние сутки в стране от ковида умер 291 человек, за все время – 370 602.

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