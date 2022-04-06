ООО «НПП «35 МЗ» в связи с увеличением и расширением производства объявляет о наборе сотрудников
Наши вакансии:
- Машинист мостового и козлового крана
- Слесарь по сборке металлоконструкций
- Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
- Резчик металла на ножницах и прессах
- Инженер-технолог
- Грузчик
- Нормировщик труда и заработной платы
- Инженер проекта
- Инженер-конструктор
Оформление по ТК РФ, стабильная з/п, доставка корпоративным автобусом, социальные гарантии.
ООО «Научно-производственное предприятие» 35-й Механический завод» с 2005 года проектирует и серийно выпускает широкий перечень оборудования для нефтегазовой отрасли промышленности РФ.
Наш адрес: г. Калуга, ул. Тульская, 128
Телефон: +7 (4842) 719-883
E-mail: e.panova@mz35.ru
www.mz35.ru
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