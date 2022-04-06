ООО «НПП «35 МЗ» в связи с увеличением и расширением производства объявляет о наборе сотрудников

Наши вакансии:

Машинист мостового и козлового крана

Слесарь по сборке металлоконструкций

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

Резчик металла на ножницах и прессах

Инженер-технолог

Грузчик

Нормировщик труда и заработной платы

Инженер проекта

Инженер-конструктор

Оформление по ТК РФ, стабильная з/п, доставка корпоративным автобусом, социальные гарантии.

ООО «Научно-производственное предприятие» 35-й Механический завод» с 2005 года проектирует и серийно выпускает широкий перечень оборудования для нефтегазовой отрасли промышленности РФ.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Тульская, 128

Телефон: +7 (4842) 719-883

E-mail: e.panova@mz35.ru

www.mz35.ru

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