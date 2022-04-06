Железнодорожную станцию Калуга-2 предложили переименовать

В ближайшее время может измениться название железнодорожной станции Калуга-2. В среду, 6 апреля, об этом сообщили в городской Думе.

На заседании местного территориального общественного самоуправления предложили назвать станцию «Калуга-2 – Сергиев скит».

В городской Думе пояснили, что в Императорский маршрут в Калужской области включены все места, связанные с императорской семьёй, в том числе станция Сергиев скит (сейчас это как раз «Калуга-2»), где в 1911 и 1915 годах побывала Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

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