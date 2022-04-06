Работа над ошибками

В № 8 «Калужского перекрестка» от 23 февраля и на сайте www.kp40.ru 20 февраля в нашем традиционном еженедельном опросе была допущена техническая ошибка.

К словам участника опроса работника рынка из Азербайджана Таптык Мамедова была поставлена фотография другого работника рынка — Роберта Кареновича Казаряна, который Таптыком Мамедовым не является.

Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.