6 апреля калужским губернатором назначен Сергей Горчаков

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 апреля.

1782 – в протоколе Калужской казенной палаты записано предложение калужского наместника об освидетельствовании советником калужской гражданской палаты П.Р. Никитиным качества предлагаемых для подрядов материалов.

1795 (ст. стиль) – «Апреля 6 дня в третьем часу пополудни видны были ясные круги» (Из записок купца Губкина).

1797 (ст. стиль) – 6 ч(исла) в ночи в исходе второва часу Сидор Гр(игорьевич) Г(убкин) и другие видели месяц красный как жар печной» (Из записок купца Губкина).

1909 – Сергей Дмитриевич Горчаков был назначен калужским губернатором (6.04.1909 – 16.02.1915). Время, когда Горчаков занимал пост губернатора, было относительно спокойным, но в губернии продолжала осуществляться столыпинская аграрная реформа, звучали отголоски революционных выступлений, началась 1-я мировая война.

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