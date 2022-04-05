В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,8%

За неделю, с 28 марта по 3 апреля, в Калужской области 5081 человек заболел ОРВИ. Это на 5,8% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У взрослых калужан показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 23%, у школьников – на 60%.

В больницы с ОРВИ попали 20 человек.

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