В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,8%
За неделю, с 28 марта по 3 апреля, в Калужской области 5081 человек заболел ОРВИ. Это на 5,8% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
У взрослых калужан показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 23%, у школьников – на 60%.
В больницы с ОРВИ попали 20 человек.
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