В Калуге полиция начала проверку после публикации видео с пьяной женщиной с коляской

Утром во вторник, 5 апреля, в социальных сетях опубликовали ролик с пьяной калужанкой. Как утверждает автор, запись сделана в микрорайоне Малинники в Калуге.

На видео женщина сначала стоит рядом с многоэтажкой. Она держит коляску с младенцем и выпивает прямо из бутылки, в которой, вероятно, алкоголь. Затем женщина катает коляску с ребенком рядом с автомобилями.

Эту публикацию прокомментировали в управлении МВД по Калужской области. Там заявили, что изучают видео, начата проверка.

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