В Калужской области 58 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 58 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем в предыдущие два дня. Общее количество заболевших достигло 101 526, сообщили во вторник, 5 апреля, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1421.
Госпитализированы за сутки 11 человек.
Выздоровели еще 515 пациентов. Всего с болезнью справились 95 573 калужанина.
Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.
По всей России выявлен за сутки 13 947 случаев коронавируса. За весь период - 17 926 104. Госпитализированы за сутки – 4288. Выписаны – 37 459, за весь период – 17 035 336. За последние сутки в стране от ковида умерли 316 человек, за все время – 370 311.
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