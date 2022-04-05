«Прямая линия»: спросите доктора

В четверг, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.

С 9:00 до 10:00 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы главному врачу Калужской областной инфекционной больницы (ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД), кандидату медицинских наук Елене Николаевне Алешиной .

у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы главному врачу Калужской областной инфекционной больницы (ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД), кандидату медицинских наук . С 11:00 до 12:00 звонков по телефону «прямой линии» будет ждать заведующая поликлиническим отделением Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог 1 категории Ксения Юрьевна Боброва .

звонков по телефону «прямой линии» будет ждать заведующая поликлиническим отделением Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог 1 категории . С 12:00 до 13:00 на вопросы калужан будет отвечать главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, врач бригады скорой медицинской помощи, хирург 1 категории Анна Николаевна Чернова .

на вопросы калужан будет отвечать главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, врач бригады скорой медицинской помощи, хирург 1 категории . С 13:00 до 14:00 свои вопросы вы можете задать заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Калужского областного клинического онкологического диспансера Илье Вячеславовичу Мохову.

Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 79-04-54.

Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).

Также прямые линии с врачами будут транслироваться в нашем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы также можно будет оставлять там в комментариях.

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