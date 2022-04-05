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5 апреля в Калуге заявили о сносе Московских ворот

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.04.2022 07:50 0 66
5 апреля в Калуге заявили о сносе Московских ворот

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 апреля. 

1831 – умер Дмитрий Николаевич Сенявин (6(17).08.1763 – 5(17).04.1831), русский флотоводец, участник военных походов адмирала Федора Ушакова (1798-1800), русско-турецкой (1787-1791), англо-русской (1807-1812) войн. Похоронен в Соборе Александро-Невской лавры. Именем Сенявина названа группа островов в архипелаге Каролинских островов, мысы в заливе Бристоль Берингова моря и на юго-востоке острова Сахалин, ряд боевых кораблей русского и советского флотов. Родился и провел детские годы в деревне Комлево (ныне Боровского района) Калужской губернии. 26 октября 1996 года на родине Сенявина был открыт памятник великому флотоводцу. Памятник на набережной г. Мирина в Греции открыт российским флотоводцам вице-адмиралу Сенявину и графу Орлову за помощь жителям острова Лемнос избавиться от турецкого ига в XVIII-XIXв. В Великом Новгороде на памятнике «Тысячелетие России» в ряду великих людей российской истории есть барельеф нашему земляку Д.Н. Сенявину.

1878 – подъем уровня воды в Оке 15 м 30 см.

1907 – «Губернские Ведомости» сообщили о благотворительных концертах в Калуге в пользу бедных учениц женской гимназии.

1935 – составлен акт о сносе Московских Екатерининских ворот у Народного Дома «1812 года».                                         

1979 – Государственному музею истории космонавтики им. К.Э. Циолковского вручен орден Трудового Красного Знамени. Музей был открыт 3 октября 1967 года, а первый камень в фундамент будущего здания заложил первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин 13 июня 1961 года.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.04.2022 07:50 0 66
Тэги: история калуги
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