Стало известно имя самой стильной выпускницы Калуги

В Калуге подвели итоги конкурса «Стильная Выпускница 2022». Финал прошел на сцене ИКЦ 27 марта.

Победительницей стала Ирина Аристархова – ученица школы №4.

Титул «Приз зрительских симпатий», а также второе место по количеству набранных баллов голосования жюри и номинацию «Мисс Fashion» получила Дарья Иванова из гимназии №24.

Напомним, ранее в голосовании на нашем сайте победила Дарья Сытькова из школы №8.

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