В Калуге срочно ищут доноров крови для 92-летней женщины
В Калуге срочно ищут доноров крови для 92-летней Елизаветы Дряничевой. В понедельник, 4 апреля, об этом сообщили волонтеры сообщества «Я донор Калуга».
Женщине подойдет кровь любой группы. Она находится на лечении в больнице №4 имени Хлюстина.
- Сдавать можно на обмен по адресу г. Калуга, ул. Максима Горького 71, - рассказала внучка пациентки Ксения Банникова. - Заранее благодарна всем откликнувшимся!
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