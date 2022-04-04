В Калуге срочно ищут доноров крови для 92-летней женщины

В Калуге срочно ищут доноров крови для 92-летней Елизаветы Дряничевой. В понедельник, 4 апреля, об этом сообщили волонтеры сообщества «Я донор Калуга».

Женщине подойдет кровь любой группы. Она находится на лечении в больнице №4 имени Хлюстина.

- Сдавать можно на обмен по адресу г. Калуга, ул. Максима Горького 71, - рассказала внучка пациентки Ксения Банникова. - Заранее благодарна всем откликнувшимся!

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