В Калуге гулявшего по улицам лося вернули в реабилитационный центр

Утром в понедельник, 4 апреля, на улице Трифоновской в Калуге прохожие заметили лося. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- В региональную диспетчерскую МЧС поступило сообщение о том, что взрослый лось, не проявляя агрессию, изучает местность, - отметили в Минприроды. - На место оперативно выехали сотрудники государственного учреждения Калугаоблохота. Специалисты выяснили, что лосиха оказалась сбежавшей обитательницей Центра реабилитации диких животных «Феникс».

Сейчас животное возвращено в реабилитационный центр.

При встрече с лосем сотрудники министерства просят не пугать животное и не подходить к нему. Сообщать о таких случаях можно в диспетчерскую по телефону 8-4842-59-36-36 или на 112.

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