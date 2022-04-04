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В Калужской области выявлен 41 фиктивный брак с мигрантами

Ирина Будникова
Опубликовано: 04.04.2022 11:55 0 509
В Калужской области выявлен 41 фиктивный брак с мигрантами

В понедельник, 4 апреля, на еженедельном совещании правительства Калужской области начальник управления министерства внутренних дел Александр ДЕДОВ рассказал о направлении в суд в текущем году материалов по 41 делу о признании браков с мигрантами фиктивным. Губернатора региона Владислава ШАПШУ удивило такое большое количество случаев. Он поручил своему заместителю Карине БАШКАТОВОЙ разобраться в этом вопросе.

- Управлением совместно с органами ЗАГС области проводится проверка поданных заявлений на разрешение на временное проживание в Российской Федерации по браку, - сказал начальник УМВД Александр Дедов. - Для принятия мер прокурорского реагирования и выхода с исковым заявлением о признании брака фиктивным в суд направлен в текущем году 41 материал.

- Вы назвали такую серьезную цифру, Александр Владимирович, - сказал губернатор, - 41 материал подан по фиктивным бракам в наш суд. Как так получилось? Где были такие нарушения допущены?

- Выявлены изначально были у нас непосредственно по Дзержинскому, Юхновскому району, - ответил Александр Дедов. - Сейчас мы выявляем ещё по ряду районов такие правонарушения. Поэтому эта работа проводится в системе и практически мы намерены довести проверку 100% всех браков с иностранцами.

- Я сейчас прошу руководителя администрации губернатора, - сказал Владислав Шапша, - Карина Сергеевна, вы, пожалуйста, вместе с нашим управлением внутренних дел проведите проверку. Как так получилось, что у нас в некоторых районах каким-то особенным образом иностранцы со всей области съезжаются, чтобы зарегистрировать там брак, хотя там, в общем-то, и не особенно и проживают. 

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Ирина Будникова
Опубликовано: 04.04.2022 11:55 0 509
Тэги: общество
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