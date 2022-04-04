В Калужской области 115 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 115 новых случаев коронавируса. По сравнению с последним днем марта заболеваемость выросла почти в два раза. Общее количество заболевших достигло 101 468, сообщили в понедельник, 4 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1419.

Госпитализированы за сутки семь человек.

Выздоровели еще 320 пациента. Всего с болезнью справились 95 058 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 16 828 случаев коронавируса. За весь период - 17 896 866. Госпитализирован за сутки – 1981. Выписаны – 35 695, за весь период – 16 965 027. За последние сутки в стране от ковида умерли 304 человека, за все время – 369 708.

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