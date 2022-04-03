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В Калуге за неделю родились 78 малышей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.04.2022 18:00 0 203
В Калуге за неделю родились 78 малышей

За неделю, с 28 марта по 2 апреля, в Калуге родились 78 детей, сообщил загс города в субботу, 2 апреля. Среди этого числа 36 мальчиков и 42 девочек. За этот период зарегистрирована одна двойня.

Родители дали своих чадам такими именами как Ника, Артемий, Агата, Демид, Катерина, Мия, Ирина, Камилла, Ростислав, Элина, Альбина, Даниела и Яков.

Со вторника по субботу, 29 марта – 2 апреля, в областном центре поженились 24 пары. 

А всего с начала 2022 года родились 1004 малыша и 453 пары оформили свои отношения официально.

- Всем деткам и их родителям желаем крепкого здоровья и счастья! – обращаются в управлении загса. – Поздравляем новобрачных и желаем долгих лет совместной жизни!

 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.04.2022 18:00 0 203
Тэги: свадьба дети рождение
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