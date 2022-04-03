Жительница Калужской области попала в лапы мошеннику в попытке купить машину
Жительница наукограда стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба ОМВД России по Обнинску утром в воскресенье, 3 апреля.
Женщина хотела через интернет купить автомобиль. Найдя подходящее объявление, она связалась с продавцом.
- В ходе общения с продавцом, были обговорены все технические характеристики транспортного средства и условия оплаты. Когда покупательницу все устроило, продавец потребовал перечислить предоплату за приобретаемое имущество. Ничего не заподозрив, женщина перечислила 65 тысяч рублей на указанный неизвестным банковский счет, - рассказывают в полиции. - После завершенной транзакции потерпевшая перезвонила продавцу, но его телефон уже был отключен. Гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и с заявлением обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошеннику грозит до 5 лет.
Ведется следствие.
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