Жительница Калужской области попала в лапы мошеннику в попытке купить машину

Жительница наукограда стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба ОМВД России по Обнинску утром в воскресенье, 3 апреля.

Женщина хотела через интернет купить автомобиль. Найдя подходящее объявление, она связалась с продавцом.

- В ходе общения с продавцом, были обговорены все технические характеристики транспортного средства и условия оплаты. Когда покупательницу все устроило, продавец потребовал перечислить предоплату за приобретаемое имущество. Ничего не заподозрив, женщина перечислила 65 тысяч рублей на указанный неизвестным банковский счет, - рассказывают в полиции. - После завершенной транзакции потерпевшая перезвонила продавцу, но его телефон уже был отключен. Гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и с заявлением обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошеннику грозит до 5 лет.

Ведется следствие.

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