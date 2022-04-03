В Калужской области 116 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 116 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 101 353, сообщили в воскресенье, 3 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1417.

Госпитализированы за сутки 23 человека.

Выздоровели еще 404 пациента. Всего с болезнью справились 94 756 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 16 828 случаев коронавируса. За весь период - 17 896 866. Госпитализированы за сутки – 1981. Выписаны – 35 695, за весь период – 16 965 027. За последние сутки в стране от ковида умерли 304 человека, за все время – 369 708.

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