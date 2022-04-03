Калужские энергетики устраняют последствия снегопада
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями энергетики работают в режиме повышенной готовности. В выполнении аварийно-восстановительных работ в Калужской области принимают участие 22 бригады, 78 человек производственного персонала, 24 единицы техники.
Как сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ, наиболее пострадали от непогоды Калуга и Ферзиковский район.
В режиме готовности находятся 98 бригад, 393 человека производственного персонала, 213 единиц техники, из которых 64 – высокопроходимая техника.
В распоряжении энергетиков 78 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 3,247 МВт, которые готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.
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