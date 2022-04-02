В марте в Калуге родились 334 малыша
За март 2022 года, как сообщает управление ЗАГС города Калуги, зарегистрировало рождение 334 малышей. На свет появились 158 девочек и 176 мальчиков.
Среди новорождённых были 4 двойни.
Первенцами стали 123 малыша. Второй ребенок появился в 103 семьях калужан. Отпраздновали рождение третьего малыша 77 пар из областной столицы.
Пополнение также произошло в 31 многодетной семье Калуги.
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