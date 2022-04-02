В Калужской области 107 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 107 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 101 237, сообщили в субботу, 2 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1415.

Госпитализированы за сутки 11 человек.

Выздоровели еще 204 пациента. Всего с болезнью справились 94 352 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 17 949 случаев коронавируса. За весь период - 17 880 038. Госпитализированы за сутки – 3605. Выписаны – 44 547, за весь период – 16 929 332. За последние сутки в стране от ковида умерли 340 человека, за все время – 369 404.

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