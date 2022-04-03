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3 апреля в Калужской губернии произошло восстание крестьян

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.04.2022 07:50 0 361
3 апреля в Калужской губернии произошло восстание крестьян

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 апреля.

1752 - (3.04-19.06) произошло восстание крестьян Ромодановской волости Калужского уезда в связи с жестокой эксплуатацией их на железных заводах Никиты Никитича Демидова. Крестьяне направили прошение о защите императрице Елизавете Петровне.

1806 – в Москве родился Иван Васильевич Киреевский (3.04(22.03).1806-23.06.1856). Русский философ, литературный критик, публицист. Родовое имение дворянского рода Киреевских находилось в селе Долбино Лихвинского уезда Калужской губернии. После 1842 года духовным отцом Ивана Васильевича стал о. Макарий, старец Оптиной Пустыни. Глубокий след в его жизни оставили беседы с оптинскими старцами о. Леонидом и о. Макарием. Занимался чтением, переводом и подготовкой к изданию святоотеческих книг. Похоронен в некрополе Свято-Введенской Оптиной Пустыни рядом с братом Петром Васильевичем Киреевским (23(11).02.1808-6.11(25.10).1856).

1851 – Толстой Егор Петрович (1802 – 1874) – граф, генерал-лейтенант, действительный статский советник был назначен на должность калужского военного и гражданского губернатора. Вступил в должность 29 мая 1851 г. Человеком он был добродушным, честным, неторопливым и неспешным, никаких срочных мер по поступающим жалобам и заявлениям не принимал. В губернии процветало взяточничество, казнокрадство, застой во всех делах. Богомолен был губернатор чрезвычайно. 27 апреля 1854 г. Толстой был освобожден от должности калужского губернатора и назначен губернатором Таганрога.

1937 - АПРЕЛЬ: ГРЯНУЛ ГРОМ

3 апреля пленум Калужского райкома ВКП/б/ единодушно одобрил решение бюро Московского обкома ВКП/б/ о снятии с работы первого секретаря Калужского райкома партии Трейваса Б.Е. Тов.Данилов, секретарь парткома КЭМЗ N 1, рассказал, что Трейвас защищал троцкиста Контака. Тов.Суровцев (машзавод) говорил, что Трейвас помогал троцкистскому бандиту Каларефтерову замазывать свои гнусные дела. Пленум утвердил тов.Абрамова А.Д. в должности и.о. первого секретаря райкома ВКП/б/.

1942 – горкоммунотдел исполкома заключил договор со скульптурной фабрикой (директор С.Книжников) об установке в городе новых скульптур и восстановлении изувеченного бронзового памятника Ленину работы скульптора Козлова. Памятник был сделан в мастерской Академии Художеств в Ленинграде. Оккупанты сорвали скульптуру с постамента, отбуксировали прочь из сквера, помяли, отделили голову от изваяния. От сплавного склада у Березуйского оврага к музею бронзу перенесли, вероятно, сотрудники музея. Договор на восстановление памятника обозначил стоимость работ – 8 тыс. р.: очистка бронзы, исправление и устранение дефектов на фигуре, плинте и ремонт постамента. В апреле скульптура установлена в сквере. Ленинский сквер решили оформить 13 малыми фигурами и 10 вазами из железобетона. В парке культуры – установить большие скульптуры Сталина и Ленина из железобетона с мраморной крошкой, 5 бюстов и 10 ваз. Все эти работы фабрика должна была исполнить к 1 мая, кроме того, к 1 июля установить бюсты Маркса и Энгельса. (По материалам Ю.Сухоцкого)

1997 – обращение потомков Коншиных к Калужской администрации: «Возмущены решением управления культуры о приватизации усадьбы Ахлебинино… Уничтожения не допустим».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.04.2022 07:50 0 361
Тэги: история калуги
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