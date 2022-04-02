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2 апреля в Калуге установили скульптуру зрителя у театра

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.04.2022 07:50 0 291
2 апреля в Калуге установили скульптуру зрителя у театра

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 апреля. 

1780 - «Петр Никонович Сапожников в Глухове на квартире днем зарезан, но злодей не сыскан, а думают что ученил иещанин Захар Вепринцев ибо из острога бежал. Подаждь Господи убиенному вечный покой, и прости убийцу» (П.Н.Сапожников (1727 – 2.04.1780) – тесть автора рукописи.

1867 -  в имении Белкино Боровского уезда родился Виктор Петрович Обнинский (02.04.1867-20.03.1916), общественный и политический деятель, публицист, сын П.Н. Обнинского, известного юриста и общественного деятеля "эпохи великих реформ". В 1905 году В.П. Обнинский был избран депутатом I Государственной Думы.

1906 – на ст. Износки (ныне Износковского района Калужской области) родился Василий Васильевич Ермаченков (2.04(20.03).1906-2.06.1963). Генерал-полковник авиации ВМФ, участник войны с Финляндией (1939-1940), Великой Отечественной войны (1941-1945), войны с Японией (1945). В.В.Ермаченков трагически погиб в 1963 году, похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде.

1957 – улицы города Людиново переименованы в честь героев Великой Отечественной войны, людиновских подпольщиков Алексея Шумавцова, Анатолия Апатьева, Александра Лясоцкого, сестер Александры и Антонины Хотеевых.

2008 – у здания театра появился зритель из бронзы: молодая девушка с просьбой о лишнем билетике. Скульптуру отливали в Москве. Ее автором стала член Союза художников России Светлана Фарниева Рост бронзовой девушки – 174 см. Вес - 158 кг.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.04.2022 07:50 0 291
Тэги: история калуги
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