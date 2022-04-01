В Калужской области рост заболеваемости коронавирусом ожидается в мае

В последние дни в Калужской области фиксируются самые низкие с лета показатели заболеваемости коронавирусом. При этом в мае ожидается новая волна COVID-19. На этот раз к нам придет «стелс-омикрон», сообщил в пятницу, 1 апреля, на заседании в городской Думе заместитель начальника управления организации и контроля оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Калужской области Николай ОСТРЕЦОВ.

Переболевших коронавирусом калужан призывают пройти углубленную диспансеризацию. Особенно это актуально для людей пожилого возраста.

Ранее о новой волне коронавируса в Калужской области предупреждала главный врач инфекционной больницы Елена Алешина.

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