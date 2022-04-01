«Варваренки» накормят вкусно!

В Калужской области есть сильные сельхозпредприятия.

В тяжелых жизненных ситуациях нас всегда выручали аграрии, на них и сейчас большие надежды.

Сегодня СП «Лидер», известное под торговой маркой «Фермерское хозяйство «Варваренки», — ​одно из перспективных в нашем регионе. Находится оно в небольшой деревне Бабынинского района, в 40 минутах от Калуги. Вокруг Варваренок — ​поля и леса, никаких предприятий и автомобильных магистралей. Спокойная обстановка, тихие места. Земля — ​плодородный чернозем! Все растет без всякой химии. И продукция, которую здесь производят, настоящая, деревенская. Натуральное молоко и мясо.

Народная любовь

Ставку в хозяйстве изначально сделали на экологичность. И придерживаются традиционных технологий. Делают очень вкусную молочную продукцию: творог, сметану, кефир, ряженку, сливочное масло, сыры. Сметану, кефир готовят на живой закваске, масло — ​из чистых сливок, поэтому вкус у него насыщенный и нежный. Все ​только натуральное. И это ​принципиальная позиция.

В помощь хозяйкам — ​мясные продукты и к ужину, и к празднику. В «Варваренках» выпускают колбаски, купаты, пельмени, колбасы, в том числе популярную «Московская», сервелат «Деревенский», сыровяленую «Коньячная», фарш, тушенку, наборы для холодца. Но сотрудники предприятия говорят, что особой популярностью пользуется просто мясо: ​говядина и баранина. Оно без лишнего жира и костей, потому что в «Варваренках» выращивают животных специальных мясных пород. Блюда получатся не хуже ресторанных! Если аппетитный кусочек мяса бросить на шипящую сковородку, или запечь в духовке, будет сочно, ароматно и очень сытно. За это и любят «Варваренки». В 2021 году калужане назвали это фермерское хозяйство «Брендом года».

Выращивают в «Варваренках» и овощи, есть своя пасека, что тоже большое преимущество. Потому что это ​наше, калужское.

Засеют колоссальные площади

Подход в «Варваренках» с самого начала был хозяйский. Коллектив здесь неравнодушный, потому что работает на родной земле.

— Стараемся развивать производство, впереди — ​весенняя посевная кампания, — ​делится планами генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — ​Всю зиму мы активно разрабатывали земли, занимались раскорчевкой дополнительных площадей. Разработано колоссальное количество гектаров! В ближайшее время начнется их активное засеивание. Как позволит погода, будем сеять пшено, пшеницу, рапс. Обычно это ​конец марта-­начало апреля. Посевной материал у нас на складе имеется в достаточном количестве, все заранее закупили. Технику в Германии приобрели еще до кризиса: комбайны, жатки, сеялки. Мы полностью готовы. И в этом году главный упор делаем на растеневодство.

Поголовье скота увеличат

На ферме в «Варваренках» все животные ​породистые. Специально отбирали лучшие породы. Содержатся они в комфортных условиях. Летом — ​на свободном выгуле. Крупный рогатый скот представлен выносливыми абердин-­ангусами и герефордами, это ​мраморное мясо, которое очень ценится. Есть романовские, эльдибаевские и камерунские овцы. В этом году прибавились элитные овцы и бараны мясных пород дорпер и суффолк. Мясо этих животных нежное и нежирное, без аромата и особого привкуса. Козы — ​бурские, валлийские, зааненские, англо-­нубийские. Есть домашняя птица (куры, утки, индюшки, гуси) и породистые кролики, свиньи ​одной из лучших сальных пород «венгерская мангалица».

И поголовье скота в «Варваренках» планируют увеличить.

— Мы очень заинтересованы в зоотехниках и ветеринарных врачах, в грамотных специалистах, — ​говорит Елена Рагульская. — ​Предлагаем очень хорошую зарплату и если необходимо, возможность проживания.

Легко заказать

Сейчас продукция «Варваренок» отгружается по заказам. Удобно, что ее можно заказать, не выходя из дома, в интернет-­магазине OZON и он­лайн магазине «Самокат». В Москве она продается в торговой сети «Азбука вкуса». Идут переговоры с другими сетями. Отечественная продукция, выращенная без симуляторов, гормонов и прочей химии, сейчас очень востребована. Ведь оттого что мы едим, зависит наше здоровье! А «Варваренки» готовы накормить всех свежими, вкусными и полезными продуктами.

Заказать экологически

чистую продукцию можно

по телефону: 8 (495) 220-61-11

и на сайте varvarenki.ru

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