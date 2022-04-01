В Калуге 334 ребенка родились за март
За март 2022 года в Калуге родились 334 ребенка. Среди них 176 мальчиков и 158 девочек, сообщили в пятницу, 1 апреля, в городском управлении ЗАГС.
Среди новорожденных были четыре двойни.
В 123 семьях родились первые дети, в 103 – вторые, в 77 – третьи.
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