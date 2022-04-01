В Калужской области 87 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 87 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 101 130, сообщили в пятницу, 1 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1413.

Госпитализированы за сутки 23 человека.

Выздоровели еще 614 пациентов. Всего с болезнью справились 94 148 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 19 164 случая коронавируса. За весь период - 17 862 089. Госпитализированы за сутки – 3754. Выписаны – 45 998, за весь период – 16 884 785. За последние сутки в стране от ковида умерли 342 человека, за все время – 369 064.

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