В Калуге освободили от арендной платы торговцев бочковым молоком

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил, что в Калуге стоимость молока, которое продают из бочек, не будет превышать 50 рублей за литр. А в пятницу, 1 апреля, стало известно, как именно будут компенсировать потери предпринимателям.

Городской голова Дмитрий Денисов подписал постановление №124-п, согласно которому до конца 2022 года торговцы бочковым молоком освобождаются от арендной платы.

В этом документе также указывается, что продавцам рекомендовано установить стоимость в 50 рублей за один литр.

В управлении экономики Калуги прокомментировали, что постановление городского головы принято, чтобы не допустить роста цен и поддержать предпринимателей.

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