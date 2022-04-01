1 апреля родился Николай Гоголь

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 апреля.

1809 – родился Николай Васильевич Гоголь (01.04(20.3).1809-4.3(21.2).1852). В 1849, июне 1850 и июне-сентябре 1851 гг. писатель приезжал в Полотняный Завод, Оптину Пустынь, в имение Киреевских село Долбино. Калугу писатель посещал неоднократно благодаря жене калужского губернатора Александре Осиповне Смирновой-Россет, которая очень ценила его как человека и первого прозаика современной ей литературы.

1876 - в Калуге, в семье гравёра, родился Николай Васильевич Маторин (1.04.1876-1919). Живописец, график. Относится к числу малоизученных художников рубежа XIX-XX веков. Российский журнал «Мир музея» (2015, №1) в рубрике «Памятники. Реликвии. Шедевры» опубликовал замечательные дореволюционные открытки Николая Маторина, ставшие в наши дни библиографической редкостью. В 1909-1917 годах Маторин работал в Калужском художественном кружке, руководил художественной студией, созданной этим кружком.

1914 – «Калужский курьер» информировал о публичной лекции Циолковского, организованной Обществом изучения природы местного края.

1928 - в Мещовске родился Валентин Дмитриевич Берестов (1.04.1928 – 15.04.1998), известный писатель, литературовед, переводчик, археолог. Лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы для детей и юношества (1990), Почетный гражданин Калужской области (2001).

1942 – Калужский горисполком слушал вопрос о захоронении 17 калужан, расстрелянных оккупантами 6.11.1941 на базарной площади. Местом захоронения избран Комсомольский сквер у ж/д школы (ныне школа №14). Похороны назначили на 5 апреля. Семьям погибших выделено пособие в размере месячного оклада и поднят вопрос о назначении пенсий.

1945 – в Калуге в частном домике у Березуйского оврага начал работу первый областной театр кукол под руководством художницы Маргариты Викторовой. Помог театр Сергея Образцова.

1961 – в Калуге открылась больница № 3, ныне Больница скорой медицинской помощи (БСМП). 13 октября 2009 года на здании БСМП установлена мемориальная доска памяти первого главного врача больницы Шевченко Клеопатры Николаевны, Почетного гражданина г. Калуги, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции. С 2002 года БСМП возглавлял Александр Александрович Белозор, Заслуженный врач Российской Федерации, Отличник здравоохранения. 13 октября 2015 года в больнице открылся первый в регионе интегрированный комплекс OR1 для выполнения сложнейших эндоскопических операций.

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