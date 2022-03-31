30-летний юбилей отметил совет ветеранов Октябрьского округа

С юбилеем членов совета поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, депутаты Городской Думы Андрей Иванов и Андрей Голубев, руководители подразделений Городской Управы и представители городского совета ветеранов.

Совет ветеранов Октябрьского округа был создан в октябре 1991 года, его основу составили первичные ветеранские организации заводов «Восход», «Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш», «Конструктор», фабрики «Калита», СКТБ «Сектор» и ВНИИЭКИТУ.

- Для меня большая честь поздравить вас с этим замечательным юбилеем, – обратился к ветеранам Юрий Моисеев. – Совет был создан в непростое время кардинальных перемен в жизни нашей страны. Многое изменилось за прошедшие годы, но в Калуге свято чтут традиции, заложенные основателями совета – ветеранами Великой Отечественной войны. Ветеранское движение Калуги во многом уникально. Каждый из вас много лет трудился на благо города и всей нашей страны, вы достойный пример для молодёжи, вы сохраняете историю нашего города и воспитываете подрастающее поколение. Низкий вам поклон за ваш труд.

Глава городского самоуправления пожелал ветеранам успехов, здоровья, счастья и благополучия, вручил почётные грамоты и подарки.

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