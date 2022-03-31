Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

30-летний юбилей отметил совет ветеранов Октябрьского округа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2022 15:01 0 224
30-летний юбилей отметил совет ветеранов Октябрьского округа

С юбилеем членов совета поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, депутаты Городской Думы Андрей Иванов и Андрей Голубев, руководители подразделений Городской Управы и представители городского совета ветеранов. 

Совет ветеранов Октябрьского округа был создан в октябре 1991 года, его основу составили первичные ветеранские организации заводов «Восход», «Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш», «Конструктор», фабрики «Калита», СКТБ «Сектор» и ВНИИЭКИТУ. 

- Для меня большая честь поздравить вас с этим замечательным юбилеем, – обратился к ветеранам Юрий Моисеев. – Совет был создан в непростое время кардинальных перемен в жизни нашей страны. Многое изменилось за прошедшие годы, но в Калуге свято чтут традиции, заложенные основателями совета – ветеранами Великой Отечественной войны. Ветеранское движение Калуги во многом уникально. Каждый из вас много лет трудился на благо города и всей нашей страны, вы достойный пример для молодёжи, вы сохраняете историю нашего города и воспитываете подрастающее поколение. Низкий вам поклон за ваш труд.

Глава городского самоуправления пожелал ветеранам успехов, здоровья, счастья и благополучия, вручил почётные грамоты и подарки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2022 15:01 0 224
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Инновационные методы лечения алкоголизма
Микрозайм на карту в 2022 году
Почему многие инвесторы выбирают Грузию для ведения бизнеса

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru