В Калуге поступила в продажу книга «Творить по-русски. Пять жизней Александра Лапина»

В четверг, 31 марта, в Калуге поступила в продажу книга Максима Горохова «Творить по-русски. Пять жизней Александра Лапина».

- Мог, а не сделал… Такой итог жизни для личности одаренной наибольшее разочарование, - говорит автор о своем творении. - Не закопать свой талант в землю, а преумножить; оставить о себе не только добрую память, но и вполне осязаемый след – вот одни из главных его задач. Во всяком случае, в этом уверен Александр Лапин – человек в высшей степени неординарный. И к самому себе предъявляющий максимальные требования. Как результат, подойдя к 70-летнему рубежу, он констатирует: вместо одной жизни ему удалось прожить по меньшей мере пять. И проявить себя в самых разных ипостасях, главной из которых стал литературный труд. Сегодня основная идея писателя – необходимость религии творчества. О том, какие испытания пришлось преодолеть и что способствовало его собственному духовному росту, – эта книга.

Помимо этого, в нашем городе можно приобрести книги самого Александра Лапина из серии «Русский крест».

А именно:

Первые три книги романа — «Утерянный рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания» — охватывают период юности, взросления и становления главных героев.

Завершающие три книги романа — «Вихри перемен», «Волчьи песни», «Время жить!» — продолжают историю жизни повзрослевших, возмужавших друзей юности. Герои романа борются и приспосабливаются, побеждают и проигрывают, любят и ненавидят. Они влюбляются, расстаются, ошибаются, идут вперед, отстаивая свою правду, меняясь вместе со страной. У каждого из них своя судьба — а вместе — это судьба поколения.

Подробности о том, как приобрести эти издания, можно узнать по телефону в Калуге: 8(4842)79-04-54 (добавочный 101)

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