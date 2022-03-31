Калужский производитель удобрений «Ростодар»: рост урожая, снижение затрат

Ситуация в российской экономике меняется каждый день. Но одно остается постоянным — понимание того, что пришло время рассчитывать на собственные силы. Ориентироваться и развивать те компании, которые никак не зависят от зарубежных партнеров, активно ведут научно-практическую деятельность и выпускают высококачественный продукт.

Одним из таких предприятий является ООО «Ростодар», выпускающее на Калужской земле органо­минеральные удобрения на основе гуминовых веществ. История «Ростодара» интересна тем, что к производству удобрения компания пришла через собственный опыт. Необходимость интенсифицировать производство зерновых в своем КФХ привела к реализации идеи по выпуску гуминовых удобрений. В итоге были сокращены расходы на минеральные удобрения и средства защиты растений и при этом увеличился урожай.

Многолетний опыт специалистов в сфере аграрных и экологических технологий стал основой для создания компании «Ростодар».

Производитель специализируется на выпуске органо­минеральных удобрений «Ростодар» и «Фертилак», кормовой добавки для птиц и крупного ­рогатого скота.

При этом в 2022 г. цены на продукцию компании, которая располагается в Калужской области, существенно не поднимутся. Ведь «Ростодар» никак не затронут санкции и валютные издержки.

— Мне кажется, наступило время делать. Делать дело, — ​сказал генеральный директор ООО «Ростодар» Никита Музыря. — ​Время экономических трудностей — ​это всегда и время прорывов. Мы выпускаем 100-процентно органическое удобрение «Ростодар» на Калужской земле. Сами как сельхозпроизводители используем свой продукт на полях и очень хотим помочь и другим предприятиям, которые занимаются агробизнесом, сделать его менее затратным и более продуктивным. Сейчас каждый задумывается об эффективности при наименьших затратах. Пришло время обратить внимание на разработки российских ученых, проверенные и подтвержденные опытом. Производство гуминового удобрения «Ростодар» осуществляется на отечественном сырье и на отечественной технологической линии. Мы не зависим от санкций и курса руб­ля. А применение «Ростодара» позволит производителям сельскохозяйственной продукции уменьшить издержки. Ведь при правильной технологии можно сократить применение минеральных удобрений и средств защиты растений на 30–50%.

«Ростадар» — ​универсальный стимулятор развития и роста растений. Его использование способствует росту энергии прорастания и всхожести семян, ускоренному развитию корневой системы и устойчивости к грибковым и другим заболеваниям. Реальный опыт выращивания зерновых и овощных культур с использованием препарата «Ростадар» позволяет достичь высокого экономического эффекта. Подтверждение этому — ​результаты проведенных на базе Калужского НИИ СХ и РГСХА им. Тимирязева испытаний.

«Ростодар» также является 100-процентным натуральным стимулятором возрождения плодородия. Препарат помогает ускорить процесс очищения и восстановления почвы, активировать транспорта питательных веществ растениям и снижает риск влияния погодных условий на урожай.

Компания «Ростодар» также представляет для потребителей новое поколение кормовых добавок для птиц и крупного рогатого скота. Они оказывают выраженное ростостимулирующее действие, повышают гуморальный иммунитет и активизируют и восстанавливают желудочно-­кишечную микрофлору животных.

Компания «Ростодар» активно развивается и в преддверии нового дачного сезона готова помочь калужским владельцам приусадебных участков получить хороший урожай.

— Кстати, накануне дачного сезона мы решили не обойти вниманием и владельцев приусадебных участков — ​начинаем поставлять «Ростодар» в розничные магазины, — ​продолжил Никита Музыря. — ​Препарат отлично показал свою эффективность на овощах. Так что будем есть свое, российское, экологически чистое.

Компания «Ростодар» производит чистый органический продукт, эффективность которого доказана наукой. Продукция предприятия, находящегося на Калужской земле, увеличивает урожай и снижает издержки производства. «Ростодар» — ​проверено опытом, подтверждено наукой.

Калужская область, Мещовский район, Сосновское отделение, Совхозная улица, уч-­к 12,

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