В Тарусе отменили решение о возвращении улицам дореволюционных названий
В Тарусе окончательно отказались от идеи заменить советские названия улиц на дореволюционные. На днях местные депутаты отменили документ, принятый осенью 2020 года.
Напомним, полтора года назад предлагалось переименовать 16 улиц.
- Розы Люксембург – Посадская,
- Пионерская – Огородная.
- Урицкого – Лесопильная,
- Луначарского – Кирпичная,
- Карла Либкнехта – Тарусская,
- Энгельса – Ивановская,
- Свердлова – Овражная,
- Карла Маркса – Полевая,
- Декабристов – Городская набережная,
- Каляева – Боголюбская,
- Нерезова – Широкая,
- Площадь Ленина – Соборная,
- Октябрьская – Воскресенская,
- Ленина – Калужская,
- Володарского – Прончищева,
- Комсомольская – Серпуховская.
- Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам, - комментировал тогда врио главы администрации Тарусского района Руслан Смоленский. - Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось.
Однако идеи Смоленского пришлись не по душе части населения Тарусы. Некоторые собирали подписи против переименования, и вопрос отложили.
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