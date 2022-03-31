В Тарусе отменили решение о возвращении улицам дореволюционных названий

В Тарусе окончательно отказались от идеи заменить советские названия улиц на дореволюционные. На днях местные депутаты отменили документ, принятый осенью 2020 года.

Напомним, полтора года назад предлагалось переименовать 16 улиц.

Розы Люксембург – Посадская,

Пионерская – Огородная.

Урицкого – Лесопильная,

Луначарского – Кирпичная,

Карла Либкнехта – Тарусская,

Энгельса – Ивановская,

Свердлова – Овражная,

Карла Маркса – Полевая,

Декабристов – Городская набережная,

Каляева – Боголюбская,

Нерезова – Широкая,

Площадь Ленина – Соборная,

Октябрьская – Воскресенская,

Ленина – Калужская,

Володарского – Прончищева,

Комсомольская – Серпуховская.

- Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам, - комментировал тогда врио главы администрации Тарусского района Руслан Смоленский. - Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось.

Однако идеи Смоленского пришлись не по душе части населения Тарусы. Некоторые собирали подписи против переименования, и вопрос отложили.

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