В Калужской области 59 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 59 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с лета 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 101 043, сообщили в четверг, 31 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1411.

Госпитализированы за сутки 15 человек.

Выздоровели еще 807 пациентов. Всего с болезнью справились 93 534 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 19 277 случаев коронавируса. За весь период - 17 842 925. Госпитализированы за сутки – 3855. Выписаны – 50 496, за весь период – 16 838 787. За последние сутки в стране от ковида умерли 345 человек, за все время – 368 722.

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