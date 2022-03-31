АО «Воробьево» планирует и дальше увеличивать производство молока

АО «Воробьево» — одно из крупнейших предприятий Малоярославецкого района Калужской области. Ежедневно производит более 12 тонн молока.

В непростое время, когда многие товары и услуги дорожают, хозяйство не планирует сокращать объемы производства. В «Воробьево» уверенно говорят о росте показателей в 2022 году.

Реализовать такие планы возможно при профессиональном подходе к экономике предприятия, к управлению трудовым коллективом, взаимодействию с поставщиками и потребителями.

Высокая эффективность предприятия во многом зависит от трудового коллектива. Все работники — ​знатоки своего дела. Высокая квалификация и многолетний опыт персонала — ​это то, что помогает в оптимизации производства.

О реалиях жизни в новых условиях нам рассказал генеральный директор АО «Воробьево» Валерий Онищик.

— Валерий Иванович, теперь много говорят об импортозамещении. Но не менее важным вопросом является продовольственная безопасность. Как АО «Воробьево» удалось пройти минувший 2021 год?

— Для нас, как и для многих хозяйств, этот период был сложным. Достаточно серьезно выросли цены на зерно, комбикорм, но при этом нам удалось сохранить объемы производства молока.

— Куда отправляется ваше молоко на переработку?

— Оно остается в Калужской области. Мы его передаем на перерабатывающие предприятия. Наша продукция на данный момент очень востребована.

— Какое молоко производит АО «Воробьево»?

— Высшего сорта! У нас все поголовье — ​голштинской породы. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора. Молоко отличается высокими качественными показателями. Из него можно даже делать сыр.

— Как обстоят дела с кормами для животных?

— Посевные площади хозяйства, занятые кормовыми культурами, составляют более 2000 гектаров. Благодаря профессиональному подходу к растениеводству хозяйству удается полностью обеспечить себя основными кормами.

— Кадрового голода АО «Воробьево» никогда не испытывало. Рабочих рук хватает и сейчас?

— Да, люди держатся за свою работу. У нас очень неплохие зарплаты. В среднем рабочие получают 50 тысяч рублей на руки. Квалифицированные специалисты зарабатывают значительно больше.

— Санкции, курс доллара не повлияют на работу вашего предприятия?

— Подорожание импортных комплектующих, оборудования и сельхозтехники, а также рост цен на ГСМ, зерно, удобрения, конечно, влияют на финансовое состояние предприятия, значительно снижают его прибыль. В этих условиях все большее значение приобретает государственная поддержка сельхозпроизводителя, озвученная нашим президентом. Наше хозяйство является участником этих программ, что помогает сохранить поголовье и объемы производства. Однако в дальнейшем необходимо усиливать господдержку, что обусловлено новыми экономическими реалиями.

— Как вы смотрите на развитие АО «Воробьево» в ближайшей перспективе?

— Наше предприятие пока не планирует уменьшать объемов производства молока. А в перспективе, при соответствующей поддержке государства и благоприятных условиях и увеличить объемы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.