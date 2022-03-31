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АО «Воробьево» планирует и дальше увеличивать производство молока

Опубликовано: 31.03.2022 10:09 0 120
АО «Воробьево» планирует и дальше увеличивать производство молока

АО «Воробьево» — одно из крупнейших предприятий Малоярославецкого района Калужской области. Ежедневно производит более 12 тонн молока.

В непростое время, когда многие товары и услуги дорожают, хозяйство не планирует сокращать объемы производства. В «Воробьево» уверенно говорят о росте показателей в 2022 году.
Реализовать такие планы возможно при профессиональном подходе к экономике предприятия, к управлению трудовым коллективом, взаимодействию с поставщиками и потребителями.
Высокая эффективность предприятия во многом зависит от трудового коллектива. Все работники — ​знатоки своего дела. Высокая квалификация и многолетний опыт персонала — ​это то, что помогает в оптимизации производства.

О реалиях жизни в новых условиях нам рассказал генеральный директор АО «Воробьево» Валерий Онищик.

— Валерий Иванович, теперь много говорят об импортозамещении. Но не менее важным вопросом является продовольственная безопасность. Как АО «Воробьево» удалось пройти минувший 2021 год?
— Для нас, как и для многих хозяйств, этот период был сложным. Достаточно серьезно выросли цены на зерно, комбикорм, но при этом нам удалось сохранить объемы производства молока.
— Куда отправляется ваше молоко на переработку?
— Оно остается в Калужской области. Мы его передаем на перерабатывающие предприятия. Наша продукция на данный момент очень востребована.
— Какое молоко производит АО «Воробьево»?
— Высшего сорта! У нас все поголовье — ​голштинской породы. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора. Молоко отличается высокими качественными показателями. Из него можно даже делать сыр.
— Как обстоят дела с кормами для животных?
— Посевные площади хозяйства, занятые кормовыми культурами, составляют более 2000 гектаров. Благодаря профессиональному подходу к растениеводству хозяйству удается полностью обеспечить себя основными кормами.
— Кадрового голода АО «Воробьево» никогда не испытывало. Рабочих рук хватает и сейчас?
— Да, люди держатся за свою работу. У нас очень неплохие зарплаты. В среднем рабочие получают 50 тысяч рублей на руки. Квалифицированные специалисты зарабатывают значительно больше.
— Санкции, курс доллара не повлияют на работу вашего предприятия?
— Подорожание импортных комплектующих, оборудования и сельхозтехники, а также рост цен на ГСМ, зерно, удобрения, конечно, влияют на финансовое состояние предприятия, значительно снижают его прибыль. В этих условиях все большее значение приобретает государственная поддержка сельхозпроизводителя, озвученная нашим президентом. Наше хозяйство является участником этих программ, что помогает сохранить поголовье и объемы производства. Однако в дальнейшем необходимо усиливать господдержку, что обусловлено новыми экономическими реалиями.
— Как вы смотрите на развитие АО «Воробьево» в ближайшей перспективе?
— Наше предприятие пока не планирует уменьшать объемов производства молока. А в перспективе, при соответствующей поддержке государства и благоприятных условиях и увеличить объемы.

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Опубликовано: 31.03.2022 10:09 0 120
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