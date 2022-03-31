Зачем нам импорт, если есть свое!

Чтобы помочь регионам справиться со сложившейся из-за санкций непростой ситуацией, на федеральном уровне приняты серьезные меры. В стране вовсю идет перекройка экономики и перевод всех ее сфер на внутренние рельсы.

– Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку рынка труда. Калужская область получит более 174 миллионов рублей, –сообщил губернатор Владислав Шапша.

Кадры

Глава региона рассказал, что эти средства будут направлены на организацию оплачиваемых общественных работ граждан, зарегистрированных для поиска подходящей работы. Также организуют временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения.

– Еще 53,7 миллиона рублей будет выделено на региональные программы по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, - говорит Шапша. – В Калуге для начала создадим 200 мест для общественных работ. По всей области организуем еще 1093 такие вакансии.

По информации губернатора, на данный момент в Калужской области работодатели перевели 1822 человека на неполный рабочий день, в режим простоя и временной приостановки работ. Таким сотрудникам обещают обеспечить временное трудоустройство.

Также для 910 работников промышленных предприятий, которым грозит увольнение, организуют профобучение и курсы дополнительного профобразования.

Помощь бизнесу

В регионе работает комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и по социальной стабильности, которая проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда, чтобы своевременно выявить проблемы и оказать помощь.

В Торгово-промышленной палате Калужской области Владислав Шапша регулярно встречается с представителями деловых кругов региона. В этот раз на традиционном бизнес- завтраке обсуждались вопросы кредитования, экспорта и импортозамещения.

Губернатор подчеркнул, что правительство страны оперативно готовит меры поддержки как для граждан, так и для бизнеса. Они постоянно дополняются. В Калужской области принят ряд первоочередных антикризисных мер. Это снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, финансовая поддержка через региональную микрофинансовую организацию – Фонд поддержки предпринимательства и Фонд развития промышленности, а также отмена уплаты аренды за имущество, находящееся в государственной собственности.

Спрос на свое

Спрос на отечественную промышленную продукцию значительно вырос, поэтому в помощь предпринимателям создан специальный региональный сервис, где заказчик может оставлять запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей, комплектующих, а поставщик - предлагать свои цены на импортные аналоги без посредников.

В последние годы Калужская область на слуху как регион с большим количеством иностранного капитала, но она богата и отечественными предприятиями.

В базе сервиса – более 250 калужских компаний. Она будет пополняться. Скоро появятся данные о малых и средних предпринимателях региона.

- Мы обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой расширить перечень системообразующих предприятий. Эти организации смогут получать господдержку из федерального бюджета. Рассматриваются и другие меры, – прокомментировал ситуацию губернатор.

Многие из предприятий, о которых говорит губернатор, работают не только на областном уровне, но и на федеральном, а также отправляют свою продукцию на экспорт. Но калужане и жители области об этом попросту ничего не знают.

И в рамках поддержки своих, отечественных производителей, мы запускаем проект «Зачем наш импорт, если есть свое!», в рамках которого ознакомим вас с этими предприятиями и расскажем об их продукции

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.