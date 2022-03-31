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Городская Дума Калуги объявила о сотрудничестве с КГУ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2022 09:02 0 308
Городская Дума Калуги объявила о сотрудничестве с КГУ

30 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и ректор Калужского государственного университета Максим Казак подписали соглашение о сотрудничестве между Городской Думой и университетом.

В рамках соглашения для студентов КГУ предусмотрена практическая подготовка в Городской Думе.

- Сегодня мы заключили соглашение о сотрудничестве между Городской Думой и ведущим ВУЗом нашего города и области, – отметил Юрий Моисеев. – Считаю, что диалог между депутатским корпусом и молодёжью очень важен. Нам интересно узнать мнение студентов КГУ о развитии нашего города, нам интересны их идеи и предложения. Студентам в свою очередь будет полезно узнать о том, как функционируют органы власти и местного самоуправления. В Городской Думе и Городской Управе они смогут получить ценный практический опыт.

Юрий Моисеев пообщался со студентами и ответил на их вопросы.

Глава городского самоуправления рассказал о специфике работы и наиболее важных решениях Городской Думы. Студентов интересовали особенности нормотворческой работы, сотрудничество в организации научно-практических конференций, поддержка молодых специалистов и основные направления молодёжной политики.

Юрий Моисеев предложил студентам и преподавателям КГУ принять участие в работе комиссии по патриотическому воспитанию, созданной в Городской Думе.

Также Глава Калуги рассказал о межмуниципальном молодёжном форуме «Юность-2022», над организацией которого работают Городская Дума и молодёжная Палата.

- За вами – будущее. Будущее нашего города, области и всей нашей страны, – обратился к студентам Юрий Моисеев. – В Калужском государственном университете сосредоточен очень сильный преподавательский состав, у студентов есть возможности получить качественное образование, освоить актуальные и востребованные специальности. 

Как рассказал Максим Казак, в 2021 году на первый курс бакалавриата КГУ поступило 1100 абитуриентов – каждый пятый выпускник школ Калуги и Калужской области. Всего в КГУ обучается более 7 тысяч студентов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2022 09:02 0 308
Тэги: городская дума
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