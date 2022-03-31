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31 марта родились два калужских губернатора

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.03.2022 07:50 0 333
31 марта родились два калужских губернатора

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 марта. 

1807 - в Москве родился Михаил Дмитриевич Бутурлин (31(19).03.1807- 01.12(19.11).1876), граф, автор знаменитых "Записок" о жизни дореформенной России, военный историк, надворный советник, действительный член Императорского Общества Истории и Древностей Российских, сын библиофила, директора Императорского Эрмитажа, сенатора Дмитрия Петровича Бутурлина (1763-1829). В 1856 году М.Д. Бутурлин был назначен чиновником особых поручений при губернаторе в Калуге, в 1860 - судебным следователем по Тарусскому уезду. Имения Бутурлиных в Калужской губернии: Белкино Боровского уезда, Игнатовское (Знаменское-Игнатовское) Тарусского уезда.

1840 – родился Константин Николаевич Жуков (31(19).03.1840-9.03.1901), дворянин, действительный статский советник, калужский губернатор (7.01.1883-10.12.1887). Он вступил в должность сто лет спустя после открытия первого Калужского дворянского собрания его родным прадедом – первым калужским генерал-губернатором (наместиком) Михаилом Никитичем Кречетниковым (1729-1793).

1850 – в селе Поречье Можайского уезда Московской губернии родился Николай Дмитриевич Голицын. С 3.06.1893 по 7.11.1897 он был калужским и тверским губернатором.

1972 – в городе Калуге были образованы Ленинский и Московский административные округа.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.03.2022 07:50 0 333
Тэги: история калуги этот день в истории
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