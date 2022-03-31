Строители Калуги рассказали о микроклимате, скорости возведения и дышащих стенах

26–27 марта в Калуге, в выставочном центре «SK Plaza» проходили выставка недвижимости и строительный форум.

После долгого периода пандемии и связанных с ней ограничений было особенно интересно узнать о новых ­направлениях в строительстве жилых домов, да и в целом понять, что представляет собой калужский рынок недвижимости.

Атмосфера выставки

Погода воскресного утра совсем не способствовала желанию калужан выезжать из дома. Однако пространство «SK Plaza» встречало теплом и уютом.

На большом экране демонстрировались возможности ландшафтного дизайна: ­сочетание зелени, воды и освещения. Шелковистый газон, грамотно подобранная подсветка, ручей или даже водопад во внутреннем дворе — ​всё это предлагает создать для калужан агрофирма.

Выделялась зона комплектующих для натяжных потолков — игра тёмных цветовых оттенков и яркого светового решения.

В центральной части выставочного помещения расположились представители разных строительных компаний. Тем, кому предстоит приобретение жилья, было из чего выбрать.

Индивидуальное строительство

Обращала на себя внимание строительная компания, которая возводит дома из кле­еного бруса. Выставочные образцы источали лёгкий аромат дерева. На информационных буклетах — ​изображения детских площадок в виде пиратского корабля, тропического острова или рыцарского замка.

— Наши дома из бруса, конечно, обладают особым микроклиматом, — ​поясняет представитель организации Михаил. — ​Доска прошла сушку, то есть дом почти не даёт усадки. И стоит он, как квартира в Калуге.

— Детские площадки, которые мы строим, установлены в Москве, под Питером, в Крыму, а производство находится в Юхновском районе Калужской области, — ​добавляет Михаил.

Следующий участник выставки рассказал о строительстве домокомплектов из особых панелей.

— Это быстрое строительство из экологически чистых материалов, — ​говорит коммерческий директор компании Александр. — ​У нас своя технология производства. Изготавливаем домокомплект, затем привозим на участок и на месте собираем. Дом площадью 100–120 квадратов собирается максимум за 1–2 дня.

— 16 спикеров: дизайнеры, ремонтники, отделочники. Выступил и я, говорил о звукоизоляции, — ​рассказывает участник форума Павел. — ​Каждый спикер раскрывает свою тему, в которой может помочь людям при выборе квартиры или в планировании ремонта.

— Мы сами жильё производим, строим, — ​говорит посетитель Сергей. — ​В этом году не участвуем в выставке. Конечно, очень хочется, чтобы больше людей её посетили. Но мне кажется, пока ещё рано, не то время. Однако в целом всем полезно так встречаться, общаться, делиться опытом друг с другом.

На форуме можно было услышать выступления ­мастеров, опытных дизайнеров, руководителей различных направлений строительства и ремонта. Компании – участники выставки очень разно­образны, их проекты интересны и могут в корне изменить представления калужан о том, в каких домах они хотели бы жить.

Архитектурная мастерская «Линия»

Создана в 1998 году в г. Туле. Мастерская начинала свою деятельность с выполнения небольших проектов магазинов и торговых палаток. На сегодняшний день в портфолио компании большое количество построенных торговых центров, многоквартирных и многоэтажных жилых домов, а также жилых микрорайонов и жилых комплексов. География наших проектов – Тула и Тульская область, города Орёл и Тамбов, Липецк, Калуга, Москва и Московская область, Благовещенск и Тюменская область.

Ядро нашей мастерской составляют высокопрофессиональные проектировщики. Сегодня в коллективе более 30 сотруд-ников, специалистов различного профиля. Это архитекторы и инженеры с большим опытом проектной работы.

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e-mail: a.m.line@list.ru

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