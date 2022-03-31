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В Калуге людей из запоя выводят врачи с тёмным прошлым

Станислав Стрелков
Опубликовано: 31.03.2022 10:00 0 293
В Калуге людей из запоя выводят врачи с тёмным прошлым

В начале марта в нашу редакцию обратилась калужанка с жалобами на врачей-­наркологов, которые не оказали качественную помощь её мужу. Имя и фамилию женщины мы, естественно, не раскрываем, поскольку ситуация очень деликатная, но и не рассказать о ней не можем. Это довольно серьёзная для многих проблема.

— Обратилась к наркологам за помощью для своего мужа, — ​говорит читательница. — ​Увидела в интернете первое попавшееся объявление и позвонила по горячей линии. Приехавших врачей попросила поставить супругу капельницу. Но от неё лучше не стало, а наоборот, всё ухудшилось. У меня появились сомнения в их квалификации, и я попросила предоставить лицензию. Но мне показали только какие-­то бумаги на английском языке. Естественно, никаких договоров на оказание услуг они с нами не заключали.

Русский человек любит снять стресс с помощью алкоголя, а интернет, действительно, пестрит объявлениями о помощи при выходе из запоя и алкогольной дезинтоксикации. Мы решили поподробнее разобраться с тем, что происходит в этой сфере в нашем родном городе.

Кто право имеет…

С просьбой рассказать, какие специалисты имеют право оказывать услуги по снятию интоксикации и что они должны делать, мы обратились к главному врачу наркологического диспансера Калужской области Игорю ГОРБАЧЁВУ.

— Такие организации обязаны иметь лицензию не только на все виды наркологии, но и на неотложную помощь, — ​рассказал Игорь Анатольевич. — ​Врачам частных клиник по закону нельзя лечить больных с наркотической зависимостью. У нас есть лицензия на определённые виды услуг, оказывается плановая помощь. В задачи не входит просто «прокапать» пациента, чтобы он на следующий день стал здоровым и бодрым. Специалисты, работающие с такими больными, должны иметь диплом о медицинском образовании и действующий сертификат врача психиатра –­ нарколога. На сайте каждой организации должны быть указаны данные и квалификация доктора.

По словам главврача, лечение добровольное, как бы не было плохо человеку, но есть два исключения из этого правила.

  1. Невменяемый больной. У него психоз от передозировки алкоголя или наркотиков. В таких случаях скорая помощь может госпитализировать без его согласия.
  2. Пациент находится в критическом состоянии. При тяжёлом алкогольном отравлении медики также забирают больного без его согласия.

— Имеются жалобы, когда за повторной помощью обращались уже после приезда таких бригад, — ​сказал Игорь Горбачёв. — ​К сожалению, не могу назвать конкретное число этих случаев. Возраст пациентов может быть любой, но чаще всего больные, которые обращаются и стоят у нас на учёте, старше сорока лет.

… А кто твари дрожащие

Ситуацию с некачественным оказанием услуг перебравшим калужанам прояснила директор одного из частных медицинских центров по экстренной наркологической помощи Марина СЕРИКОВА.

— Когда пациенту нужно снять алкогольную интоксикацию, он начинает искать в интернете врача для вызова на дом, — ​рассказывает Серикова схему, которая легко может привести калужан в объятия неквалифицированных горе-­специалистов. — ​Звонит по указанному телефону, диспетчеру. Причём мы заметили, что номера постоянно меняются. Диспетчер после принятия заявки уточняет город проживания и передаёт вызов бригаде медиков в этом городе. В итоге к пациенту приезжают врачи будто бы из конкретного центра и оказывают срочную помощь. При этом никаких договоров, конечно же, не составляют. Мало того, откуда они берут лекарства и препараты, тоже непонятно.

Продают воздух

Примерами из своего опыта поделился с нами главврач другой клиники Калуги.

— В моей практике за последнее время было несколько случаев, связанных с неофициальными организациями, — ​рассказал Сергей БИЗЮЛЁВ. — ​В двух из них с пациентов просто взяли по 10–15 тысяч рублей. И при этом никак не помогли. Третий инцидент закончился плохо. Пациент после непонятной капельницы сначала попал в реанимацию, а затем на кладбище. Если честно, я даже не знаю, как бороться с этими сайтами. Их достаточно много. И работа точно не идёт на пользу калужским пациентам.

Итоги

Увы, но выходит, что для властей этой проблемы не существует. По словам заместителя начальника пресс-­службы калужского министерства здравоохранения Елены Карленко, жалоб на работу медиков в этой сфере в ведомство не поступало.

В пресс-­службе УВМД тоже не припомнят ни одного обращения по вопросу недобросовестного оказания услуг по выводу из запоя и снятия интоксикации.

Но это вполне объяснимо. Как мы говорили в самом начале, вопрос весьма щепетильный и люди предпочитают не афишировать проблему. А значит, это как раз тот случай, когда спасение утопающих — ​дело рук самих утопающих.

И если вдруг вам или вашим родным потребуется прийти в себя после излишних возлияний, то, прежде чем вызывать врача из найденной в интернете клиники, первым делом следует выяснить номер её лицензии либо ИНН и проверить, имеет ли она вообще право заниматься медицинской деятельностью, на сайте Росздравнадзора по ссылке: roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses

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Станислав Стрелков
Опубликовано: 31.03.2022 10:00 0 293
Тэги: рeклама
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