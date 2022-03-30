В Калужской области рабочие засыпали фундамент, который должны были разобрать

В Кировском районе Калужской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при сносе аварийного многоквартирного дома. В среду, 30 марта, об этом рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, местная администрация заключила с подрядчиком договор на снос здания. В перечень работ входили снос фундамента и утилизация отходов.

Однако в итоге фундамент просто засыпали, а мусор не вывезли. При этом предприниматель потребовал оплатить работы в полном объеме.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

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